Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі регіону, яка пов'язана з відпочинком.

Про це повідомляє керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили о 16:57. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Пізніше вони заявили про швидкісну ціль в напрямку Одеської області.

Вже близько о 17:00 в Одесі було чутно вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 17:28.

Плетенчук розповів, що під час тривоги російські терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеській області, яка пов'язана з відпочинком. Обійшлось без жертв.