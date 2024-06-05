В Одеській області росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі [ Редагувати ]
Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі регіону, яка пов'язана з відпочинком.
Про це повідомляє керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили о 16:57. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Пізніше вони заявили про швидкісну ціль в напрямку Одеської області.
Вже близько о 17:00 в Одесі було чутно вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 17:28.
Плетенчук розповів, що під час тривоги російські терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеській області, яка пов'язана з відпочинком. Обійшлось без жертв.
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