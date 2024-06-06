Рік тому російські окупанти підірвали Каховську ГЕС! Це сталося близько третьої години ночі, коли люди спали і навіть не підозрювали, що за кілька годин вони опиняться в смертельній небезпеці. Як бійці державної прикордонної служби України рятували місцевих жителів з водяного полону - дивіться.

Теракт з боку росіян 6 червня 2023 року наразив на небезпеку тисячі мирних жителів.

Позивний "Санта", прикордонник:

6 червня 2023 року, приблизно о 4 годині ранку, ми дізналися про підрив Каховської ГЕС. Коли висунулися на позицію, ми бачили, що рівень води дуже швидко підіймався. Буквально кожні пів години десь на пів метра затоплювали будинки, дачі, прилеглі території по руслу Дніпра.

Небезпека полягала ще й у тому, що росіяни підірвали ГЕС вночі, як люди спали. Коли прокинулися, тамтешні жителі зрозуміли, що перебувають у пастці.

Ось такі у нас справи, хатка повністю затонула.

Бійці Державної прикордонної служби України активно долучилися до евакуації населення, підвозили речі та продукти першої потреби, також вели аеророзвідку, щоб знайти усіх, хто ще потребує допомоги.

Позивний "Санта", прикордонник:

Я побачив жінку з двома дітьми на даху будинку. На той час рівень води вже досяг третього поверху, і вони жестами благали про допомогу.

Інформацію одразу передавали керівництву, яке готувало операцію порятунку родини.

Позивний "Санта", прикордонник:

Мені хотілося якимось чином заспокоїти їх, трошки підтримати. І я дав вказівку самому екіпажу підготувати записку, в якій було сказано, що тримайтеся, без паніки, евакуація буде. Дуже приємно було бачити радість в їх очах.

Сім'ю вдалося визволити з водяної пастки і цим неабияк пишається боєць.

Позивний "Санта", прикордонник:

Мені дуже приємно знати, що у цієї дівчинки, у цього хлопчика, у моєму особистому випадку, що в них є майбутнє.

Жорстокості росіян немає меж. Прикордонник з позивним "Док" пригадує, окупанти атакували навіть ті човни, що розвозили їжу.

Позивний "Док", прикордонник:

На мікрорайоні "Карабел", розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідне. Ми тільки рушили в зону проведення робіт, і тут в 10 метрах прилітає снаряд. Вода з'їла усі уламки, у нас жодного пошкодження, навіть контузії не було. Потім перехрестилися та пішли далі.

Тоді рятувальні операції досягали мети лише завдяки злагодженості дій екстрених служб та військових. Вони об'єдналися, щоб оперативно, попри небезпеку, надати допомогу усім, хто її потребував.