Вибори до Європарламенту: чому вони важливі для України [ Редагувати ]
У Європейському Союзі стартували вибори до Європарламенту. 27 країн та понад 370 мільйонів громадян з правом голосу обирають наступний склад євродепутатів. За яким принципом відбувається волевиявлення та як вибори можуть вплинути на Україну - мої колеги розкажуть детальніше.
Вибори до Європарламенту в ЄС триватимуть три дні - як у письмовому, так і в електронному вигляді. Але не всі країни можуть одразу віддати свій голос. Волевиявлення проводиться за національними законами кожної країни. Так, сьогодні голосують лише громадяни Нідерландів, 7 червня - Ірландія та Чехія, 8 - Італія, Латвія, Мальта, Словаччина. Решта країн, зокрема, Бельгія, голосуватимуть в останній день - 9 червня.
Робін Бірсма, виборець:
Я думаю, що важливо голосувати за Європейський Союз, особливо тому, що перед нами стоїть багато викликів, включаючи зміцнення нашої оборони й співпраці, нашого внутрішнього ринку, а також наших стандартів і цінностей. Я думаю, що це важливі речі.
За лічені дні до виборів серед європейців були проведені опитування стосовно того, хто має бути у Європарламенті. Загальна тенденція така: дедалі більше популярності здобувають крайні праві сили в різних європейських країнах. Зокрема, у Нідерландах, Німеччині, Австрії, Словаччині. Так, у Нідерландах партія ультраправого політика Герта Вілдерса, за прогнозом, може набрати до третини голосів виборців. Вілдерс - противник допомоги Україні й виступає проти подальшого розширення Євросоюзу та міграції.
Герт Вілдерс, лідер Партії Свободи (Нідерланди):
Ми переможемо на виборах у будь-якому випадку, тому що сьогодні у нас жодного місця у Європейському парламенті, а зараз ми отримаємо багато крісел. Але я також хотів би, щоб ми стали найбільшою партією. Це ще не напевно. Тому я сподіваюся, що багато людей, які збираються голосувати сьогодні, тому що це не тільки в наших інтересах, це також в їхніх інтересах і в інтересах Нідерландів, зможуть зменшити кількість шукачів притулку в майбутньому.
А от за прогнозом видання "Політіко", права фракція Європейських консерваторів та реформістів, а також ультраправа "Ідентичність та демократія" - збільшать свою кількість. Проте найчисельніша - Європейська народна партія, до якої належить і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, збереже перше місце, але матиме меншу кількість крісел.
Загалом, до Європейського парламенту обирають 720 депутатів. Як це голосування буде завершено, розпочнеться перезавантаження Єврокомісії, від якого і залежатиме подальша співпраця України та ЄС. Та, не зважаючи на те, що зростає популярність крайніх правих, головною претенденткою на посаду голови Єврокомісії залишається чинна Урсула фон дер Ляєн. Однак, аби залишитися у своєму кріслі, її кандидатуру ще має схвалити Європейська рада та новий Європарламент. Запрацювати він має з 16 липня.
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