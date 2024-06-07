Європейська комісія планує в червні рекомендувати початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, прагнучи запустити цей процес до того, як головування в ЄС перейде до Угорщини.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією трьох поінформованих джерел, Єврокомісія хоче офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал.

Згідно з Financial Times, Єврокомісія оголосить своє рішення щодо рекомендації сьогодні, 7 червня. ЄК зазначить, що Україна виконала раніше невиконані критерії, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних службовців та захист мов національних меншин.

Рекомендація Єврокомісії потребує одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Очікується, що Угорщина виступить проти через нібито порушення прав угорської меншини в Україні.

З 1 липня Угорщина головуватиме в ЄС, що надасть їй додаткові важелі впливу. Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.