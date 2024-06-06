Українка з бельгійським паспортом балотується до Європарламенту. Львівʼянка Марта Барандій - юристка і громадська активістка, вирішила почати політичну карʼєру в Брюсселі. Вона - номер один у списку фламандської партії "Вор-Ю"("Voor U") і претендує на одне з 720 крісел у Європарламенті. Що мотивувало українку йти у політику в Бельгії і які ідеї вона має намір розвивати у серці європейської столиці? Дивіться далі.

Ми зустрічаємо Марту Барандій в офісі бельгійської громадської організації "Promote Ukraine", яку вона заснувала 2014 року. Зараз тут стажуються американські студенти. За десять років організація, з нечисленної волонтерської ініціативи, перетворилася на осердя українського громадянського руху в Бельгії. Ще студенткою Марта приїхала на практику в Європарламент, потім - здобувала освіту в Європі, аж до 2013 року, поки не почався Євромайдан.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

У мене, як у юриста-міжнародника, і як у людини, яка дуже любить Україну, і яка розуміла, що Європа для нас - це спасіння, це спасіння від руського міра, для мене це була трагедія, що Україна відмовилася від Договору про асоціацію. Я розуміла, що доведеться боротися за Європу, що це початок боротьби. І так в мене виникла ідея. Це просто бажання доносити інформацію до європейців про те, що Україна хоче доєднатися до ЄС в довгій перспективі. І що росія нас від цього стримує. Це моє бажання трансформувалося у громадську організацію "Promote Ukraine".

На рахунку "Promote Ukraine" - сотні демонстрацій та благодійних акцій у Бельгії на підтримку України. Основна мета - допомога військовим. Навіть попри те, що спонсори подекуди відмовляються донатити на мілітарне обладнання. Організація зібрала понад 500 тисяч євро на гуманітарні потреби, а також привозить ветеранів на спортивні змагання та залучає їх до спілкування з європейськими посадовцями. Це стало можливим завдяки десятирічній роботі волонтерської ініціативи, розповідає засновниця.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

Коли у 22-му, 24 лютого сталося вторгнення, у мене на той час був весь нетворк, вся мережа тих людей, які грали ключову роль у подоланні цієї кризи, кризи біженців, які мали прибути, гуманітарної кризи. Це депутати, євродепутати, комунальні - мери і комуни, і так далі. І таким чином, оскільки у мене був цей нетворк, я змогла акумулювати біля себе чи привабити дуже велику кількість волонтерів, тому що я просто передавала контакти, які у мене були, людям, які займалися цими діяльностями. У нас зʼявилося за один день 150 людей. 25 лютого у нас було 150 людей, які хотіли допомогти.

Роботу команди визнали на рівні Європарламенту. "Promote Ukraine" першою серед українських організацій отримала відзнаку "European Citizen's Prize" - за значний внесок у розвиток громадянського суспільства в Європейському союзі. Два роки тому команда отримала в розпорядження одну з будівель Європарламенту - "Станція "Європа". Тепер там проходять виставки, конференції, зустрічі української громади, семінари. Але головним своїм досягненням Марта вважає той вплив, який вдається здійснити на європейську політику.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

От ми пишаємося тим, що ми в Європейській комісії допомогли з 10 санкційним пакетом, тому що наші волонтери зробили певне розслідування, і це розслідування було включено в санкційний пакет. Цим я дуже пишаюся, тому що воно має конкретний вплив на конкретні дії. Це стратегічно забирає у росії певні можливості вести війну проти України й проти Європи. Наше розслідування стосувалися чипів, мікрочипів.

До участі в політичній партії Марту привело особисте знайомство з проукраїнською сенаторкою і депутаткою фламандського парламенту Елс Ампе. У грудні 2023 року вона заснувала партію "Вор-Ю", що перекладається як "Для тебе". І запропонувала Марті перше місце у списку до Європейського парламенту.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

У моєму випадку, те що я йду в політику чи зараз як кандидат на вибори в Європарламент, я йду в політику як правник, я йду захищати міжнародне право, яке було порушеним. Це захист міжнародного права, це те, що мене туди веде. У моїй програмі спільна оборона Європи є номером 1, далі міграція на основі європейських цінностей номер 2, і підприємництво, і соціальна справедливість для підприємців номер 3.

Спершу, розповідає Марта, зіткнулася з упередженням з боку фламандських виборців. Вони вважали, що українка просуватиме лише інтереси України за їхні податки.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

Для мене інтереси України - це інтереси всієї Європи, Україна бореться за цю Європу. Знову ж таки, як я кажу, я йду в політику, щоб захищати міжнародне право, і це є в інтересах кожного європейця. Проте є фламандці, які, по-перше, хто мене знає, хто зі мною знайомиться. Вони намагаються навіть переконати пізніше своїх друзів, щоб голосували за мене. Тобто їх дуже захоплює той дух, з яким я борюся за голос тих, кого не чутно. Це голос українців у Європі до 2022, і це голос тих людей, щодо яких є певне несправедливе відношення.

На думку Марти, наступний склад Європарламенту може бути непростим для України.

Марта Барандій, українська активістка, кандидатка в депутати Європарламенту:

80% Європарламенту поміняються, тобто буде зміна кардинальна. У Фландрії 28% населення підтримує праворадикальну партію "Фламс-Балан". Це найбільша партія на сьогодні, тобто з підтримки. А крайні праві мають, ви розумієте, антиукраїнську позицію і дуже часто фінансуються або мають певні зв'язки із росією. Тож від Фландрії зайде справді багато крайніх правих в Європарламент, а від Волонії може зайти багато крайніх лівих. А крайні ліві теж проти допомоги Україні, тобто будемо мати дуже складну ситуацію у Європейському Парламенті.

Цього року Бельгія делегуватиме 22 депутати до Європарламенту. Свої шанси стати одним із них Марта оцінює як 50 на 50. Каже, для неї ці вибори - більше про визнання її роботи. І до будь-якого варіанту розвитку подій готова. Навіть до створення власної політичної сили.