Чоловікам за кордоном не будуть видавати паспорти без військових документів [ Редагувати ]
Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
Про це свідчить постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року.
Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.
Уряд оновив порядок оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Цим буде займатися державне підприємство "Документ".
У постанові зазначається, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.
Нові правила запрацюють з 30 червня 2024 року та будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.
Раніше ми писали про те, що в пресслужбі МЗС дали відповідь щодо запитів, які стосуються обслуговування громадян в ДП "Документ".
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