До Молдови за останні два роки нелегально в'їхали майже 33 тис. українців. Про це повідовмив заступник начальника генерального інспекторату прикордонної поліції республіки Андрій Трофімов.

За наявними даними можу повідомити, що на даний момент державний кордон з метою нелегальної міграції перетнули майже 33 тисячі українців. Це впродовж двох років.

Більшість громадян України перетинали кордон у Придністровському регіоні.

Їх документують, після чого громадським транспортом вони прямують до виїзду з країни.

18 тисяч українців, які нелегально потрапили до країни, виявили під час спроби виїхати з Молдови, оскільки вони не мали штамп про в'їзд.

За даними прикордонної поліції Молдови, минулої доби громадяни України здійснили 18 225 перетинів кордону, з них 9012 - у напрямку в'їзду. З загальної кількості 3 771 українців ще не досягли повноліття. Відмову у перетині кордону отримали 25 іноземців.

Нагадаємо, екссекретар РНБО України Олексій Данілов стане послом України в Молдові.