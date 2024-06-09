Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Тепер працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

"Це не нова концепція бронювання, це модернізація діючої процедури. Раніше це була 76-та постанова, зараз це постанова №650, де ми привели у відповідність відповідно до вимог закону про мобілізацію положення, що стосуються бронювання.

Також ми надали можливість і правові підстави для того, щоб запустити діджиталізацію процесу. І плануємо, що кінцева мета - все має бути в цифрі, щоб прибрати всю бюрократію та великі терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на прийняття рішень, терміни розгляду заяви.

Серед основних змін, ми надаємо можливість всім підприємствам, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, ЗСУ, інші військові формування, бронювати своїх військовозобов'язаних працівників до 100% без обмеження по дефіцитних військово-обліковим спеціальностям.

Друге, ті працівники, які працюють в паливно-енергетичному комплексі, на підприємствах, які затверджуються Міністерством енергетики. Також до 100% заброньовані без обмежень по дефіцитних військово-обліковим спеціальностям.

Це також стосується і підприємств, залучених у будівництві фортифікаційних споруд...

Також серед змін - це можливість бронювати не на 6 місяців, а до 12 місяців для підприємств які визначені критично важливими для функціонування економіки або забезпечення потреб населення. А також прибрали обмеження по дефіцитних військово-обліковим спеціальностям.

Тобто всі працівники підприємств, установ, організацій, без обмежень по віку, військовому званню, військово-обліковій спеціальності можуть бути заброньовані, якщо підприємство визнали критично важливим", - розповів заступник міністра економіки.