Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США про перемир'я у Секторі Газа [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН 10 червня ухвалила резолюцію, яка закликає до встановлення перемир'я в палестино-ізраїльській війні. Вона була підготовлена США та містить заклик до ХАМАСу прийняти пропозицію, яку 31 травня озвучив президент Джо Байден.
"За" резолюцію проголосувало 14 країн, росія утрималася.
У пропозиції описано триетапний підхід до припинення військових дій, першим з якого було б тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників, що залишилися, і повернення останків тих з них, хто загинув, в обмін на палестинців-в'язнів. На цьому етапі також передбачено виведення військ Ізраїлю з щільнозаселених районів Гази.
На другому етапі пропонується постійне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників, що залишилися, і повне виведення ізраїльських сил з Сектору Газа.
Третій етап передбачає початок плану реконструкції в Газі, розрахованого на кілька років.
7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, внаслідок чого загинули щонайменше 1200 людей. Ще понад 250 людей були викрадені бойовиками. Частину з них наприкінці жовтня відпустили в обмін на звільнення палестинських в'язнів, які перебувають в ізраїльських тюрмах.
За даними ізраїльської влади, у Секторі Гази залишаються ще понад 120 заручників. Армія оборони Ізраїлю вважає 41 з них загиблими.
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