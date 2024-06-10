Рада Безпеки ООН 10 червня ухвалила резолюцію, яка закликає до встановлення перемир'я в палестино-ізраїльській війні. Вона була підготовлена ​​США та містить заклик до ХАМАСу прийняти пропозицію, яку 31 травня озвучив президент Джо Байден.

"За" резолюцію проголосувало 14 країн, росія утрималася.

У пропозиції описано триетапний підхід до припинення військових дій, першим з якого було б тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників, що залишилися, і повернення останків тих з них, хто загинув, в обмін на палестинців-в'язнів. На цьому етапі також передбачено виведення військ Ізраїлю з щільнозаселених районів Гази.

На другому етапі пропонується постійне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників, що залишилися, і повне виведення ізраїльських сил з Сектору Газа.

Третій етап передбачає початок плану реконструкції в Газі, розрахованого на кілька років.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, внаслідок чого загинули щонайменше 1200 людей. Ще понад 250 людей були викрадені бойовиками. Частину з них наприкінці жовтня відпустили в обмін на звільнення палестинських в'язнів, які перебувають в ізраїльських тюрмах.

За даними ізраїльської влади, у Секторі Гази залишаються ще понад 120 заручників. Армія оборони Ізраїлю вважає 41 з них загиблими.