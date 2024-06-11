67 мільйонів на відбудову. На Хмельниччині, у рамках урядової програми "єВідновлення", продовжують ремонт будинків та навчальних закладів. Унаслідок падіння ворожих ракет та безпілотників, руйнування зафіксовано у 12 громадах, зокрема у Меджибізькій. Звідти й репортаж моїх колег про розгортання будівельних робіт.

Лідія Савчук, директорка Лісогірської гімназії:

У серпні минулого року підступно вночі бомбили наше село, і школа зазнала значних руйнувань. Постраждали дуже приміщення класних кімнат. Ось тут були обвалені стелі, обвалені стіни. У цьому класі усі квадрати лежали на землі. Дещо висіло, що втрималося. Ось це вікно було скручене, і змушені були його ремонтувати

Відремонтувати школу вдалося швидко. І вже 1 вересня учні розпочали в ній навчання. Але чимало дітей дуже налякалися і потребували допомоги психологів. Серед них і семирічний син пані Мар'яни.

Мар'яна Баськова, вчителька молодших класів Лісогірської гімназії:

Він, бідний, перелякався, почав кричати, бо скло почало летіти. У нас абсолютно всі 5 вікон вилетіли.

Після того дня займалися, звичайно, психологи з дітьми. Сюди приїжджали до нас від селищної ради. В кого більші проблеми, то возили своїх діток самостійно

Тоді суттєвих руйнувань знали й більш як пів тисячі приватних будинків у селах Меджибізької громади.

Загалом натепер пошкодження житлового фонду, навчальних та комунальних закладів зафіксовано у дванадцяти із шістдесяти територіальних громад Хмельниччини.

Катерина Боднарук, постраждала:

Веранду винесло повністю... Це треба все міняти.

Дах та вікна на хаті пані Катерини полагодили. Як і сарай пані Надії, на якому вибуховою хвилею зруйнувало накриття.

Надія Мовчан, постраждала:

Сарай такий важливий, як хата. Бо там все в мене: і кухня літня, і комора, і все на світі.Таке, як в селі. Приїхали, поробили, все зробили

Частину пошкоджень вдалося відремонтувати завдяки місцевому та обласному фінансуванню. 30 постраждалих отримали гроші за програмою "єВідновлення" на загальну суму близько двох мільйонів гривень.

Аліна Дідик, депутатка Меджибізької селищної громади:

Люди не всі ще отримали кошти з "єВідновлення". Але ті, які перші подали, вони вже отримали, будматеріали брали, і поробили вже ремонти: хто вікна, хто приміщення.

За програмою "єВідновлення" жителям області нараховано компенсації на загальну суму майже 67 мільйонів гривень. Люди налаштовані оптимістично. Кажуть, все відбудують, головне - вибороти перемогу.

Катерина Боднарук, постраждала: