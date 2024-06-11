Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС росії розбився в гірській місцевості Північної Осетії, екіпаж загинув.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС з посиланням на Міноборони рф.

Літак впав під час планового навчально-тренувального польоту. Попередньою причиною катастрофи вважають технічну несправність.

Telegram-канал Mash пише, що аварія сталася поблизу села Гірський Дзуарикау, де вночі чули вибух. За даними ТАСС, Су-34 впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. На борту перебували двоє пілотів.

На місце катастрофи вилетіла комісія ПКС рф.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у рф почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які рф раніше імпортувала із західних країн.