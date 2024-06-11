У росії розбився винищувач Су-34: екіпаж загинув [ Редагувати ]
Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС росії розбився в гірській місцевості Північної Осетії, екіпаж загинув.
Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС з посиланням на Міноборони рф.
Літак впав під час планового навчально-тренувального польоту. Попередньою причиною катастрофи вважають технічну несправність.
Telegram-канал Mash пише, що аварія сталася поблизу села Гірський Дзуарикау, де вночі чули вибух. За даними ТАСС, Су-34 впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. На борту перебували двоє пілотів.
На місце катастрофи вилетіла комісія ПКС рф.
Чому це важливо: Після введення санкцій проти росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у рф почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які рф раніше імпортувала із західних країн.
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