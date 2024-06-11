ЗСУ вчора збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку — Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 червня.
У Генштабі повідомили, що українські військові активно виснажують та стримують російські війська. На Покровському напрямку попередні втрати армії рф склали 198 окупантів вбитими та пораненими.
Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.
Ворог 21 раз намагався прорватися поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. ЗСУ відбили 19 атак, а два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.
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