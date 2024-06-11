Правоохоронці заарештували двох російських агентів, зірвавши спробу ФСБ отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

СБУ зазначає, що ворога цікавили координати цехів ПАТ "Мотор Січ" та іншого машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ. Агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, передислокованих після початку повномасштабного вторгнення, де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА.

ФСБ залучила механіка верстатів одного з промислових об’єктів "Мотор Січі" для збору розвідданих. За вказівкою окупантів він обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Зловмисник робив позначки "потрібних" локацій на Google-картах для передачі до ФСБ через свого брата, який мав прямий зв’язок з російською спецслужбою.

Окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя, отримавши розвідувальну інформацію. Проте, контррозвідники СБУ викрили та затримали обох зрадників під час підготовки сеансу зв’язку для передачі даних.

Зазначається, що комплексні заходи проводяться для захисту потужностей оборонно-промислового комплексу України. За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору ФСБ через їхнього батька, який проживає на тимчасово окупованій території та підтримує російську ідеологію. Після дистанційного вербування агенти мали прямий контакт з представником ФСБ, використовуючи анонімні чати в популярному месенджері.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув’язнення.