Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, Берлін не обмежується тією формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні.

Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення.

Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення інституційного потенціалу для підтримки приватних компаній в Україні та просування інвестицій, додав Лінднер.

Декларація не є договором і не створює прав або зобов'язань з міжнародного права.

Міністерство фінансів Німеччини доручило Банку розвитку KfW оцінити реалізацію проекту, що включає фінансові консультації для підтримки Міністерства фінансів України. Проект також може підтримати Фонд розвитку бізнесу, щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на українські малі та середні підприємства (МСП).

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