За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих Оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.





Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.





Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.



Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо 31 травня Україна повернула з російського полону 75 осіб. Серед них - 71 військовослужбовець. Це був перший обмін після 8 лютого, коли обмін пройшов за формулою "100 на 100".

За словами путіна, у російському полоні перебувають 6465 українців.