З росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 14 дітей. Про це повідомила благодійна організація "Save Ukraine".

"Серед цих врятованих - двоє позбавлені батьківського піклування. Це результати плідної роботи нашої команди протягом тижня. Загалом на сьогодні ми повернули в Україну вже 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації.

Історії, які ми чуємо від цих дітей, завжди розривають серце. Дівчатка-підлітки Аліса й Мілана розповіли, як російські танки обстрілювали їхні будинки. Тому вони разом з сімʼями змушені були тривалий час ховатися й навіть спати у сирих підвалах.

На дитячих очах російські спецслужби проводили обшуки, допитували їхніх батьків, всіляко принижували й погрожували за відсутність російських документів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 14 червня в Україну повернули тіла 254 захисників.