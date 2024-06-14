Україна повернула з росії та окупованих територій ще 14 дітей (відео) [ Редагувати ]
З росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 14 дітей. Про це повідомила благодійна організація "Save Ukraine".
"Серед цих врятованих - двоє позбавлені батьківського піклування. Це результати плідної роботи нашої команди протягом тижня. Загалом на сьогодні ми повернули в Україну вже 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації.
Історії, які ми чуємо від цих дітей, завжди розривають серце. Дівчатка-підлітки Аліса й Мілана розповіли, як російські танки обстрілювали їхні будинки. Тому вони разом з сімʼями змушені були тривалий час ховатися й навіть спати у сирих підвалах.
На дитячих очах російські спецслужби проводили обшуки, допитували їхніх батьків, всіляко принижували й погрожували за відсутність російських документів", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 14 червня в Україну повернули тіла 254 захисників.
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