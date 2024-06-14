Україна вже розпочала підготовку до наступного Глобального саміту миру.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що саміт у Швейцарії буде інавгураційним, а на наступному обговорюватимуть результати першого саміту та «розроблену дорожню карту щодо способів обговорення миру в Україні».

Посадовець також зазначив, що не виключають формат такого саміту за участі росії.