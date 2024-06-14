Україна готується вже до другого Саміту миру — заступник глави ОП [ Редагувати ]
Україна вже розпочала підготовку до наступного Глобального саміту миру.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
Він зазначив, що саміт у Швейцарії буде інавгураційним, а на наступному обговорюватимуть результати першого саміту та «розроблену дорожню карту щодо способів обговорення миру в Україні».
Посадовець також зазначив, що не виключають формат такого саміту за участі росії.
Ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство, — заявив Жовква.
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