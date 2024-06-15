Президент України Володимир Зеленський заявив, що у путіна ті самі меседжі, що й у Гітлера.

Він порушує міжнародне право. У нього жодної поваги до Статуту ООН. Всі ми повинні базуватися на міжнародному праві, на Статуті ООН, на повазі до демократії, до свободи, до життя, до людини.

"Безумовно, путін розуміє, що буде Саміт миру. Що більшість країн світу на боці України, на боці життя. І напередодні Саміту під сирени повітряної тривоги, під убивства людей, під ракетний обстріл він говорить начебто про якийсь ультиматум", - сказав він.

В інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 прокоментував черговий російський ультиматум та постійні намагання путіна продовжити війну.

Раніше ми писали про те, що Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію.