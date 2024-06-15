Швейцарія обіграла Угорщину у матчі Євро-2024 [ Редагувати ]
Футболісти збірної Швейцарії обіграли команду Угорщини з рахунком 3:1 у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи. Зустріч групи А відбулася у Кельні.
У складі швейцарської збірної м'ячі забили Квадво Дуа (12-а хвилина), Мішель Ебішер (45) та Брель Емболо (90+3). Дуа та Ебішев забили перші голи за національну команду. Серед гравців збірної Угорщини відзначився Барнабаша Варґі (66).
Напередодні Німеччина перемогла Шотландію у першому матчі Євро-2024 з рахунком 5:1.
Турнірна таблиця групи А:
- Німеччина - 3 очки (5:1 різниця м'ячів),
- Швейцарія - 3 очки (3:1),
- Угорщина - 0 очок (1:3),
- Шотландія - 0 очок (1:5)
Матчі другого туру групи А Євро-2024 з футболу відбудуться у середу, 19 червня. Команда Швейцарії зіграє зі збірною Шотландії, збірна Угорщини з Німеччиною.
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