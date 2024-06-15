Астронавти NASA застрягли на Міжнародній космічний станції через поломку космічного човника Boeing Starliner.

Бутч Вілмор та Суні Вільямс полетіли на Starliner минулого тижня, вони пристикувались до Міжнародної космічної станції, але 14 червня в капсулі було виявлено п'ять різних витоків, у тому числі гелію. Цей газ є відповідальним за підтримку потрібного тиску в паливній системі двигунів, щоб він нормально працював.

Крім цього під час польоту відмовили чотири двигуни з 28. Через це корабель не зміг відстикуватись від МКС. Двигуни невеликі та потрібні для корекції орбіти та зміни орієнтації космічного корабля. Відмова семи двигунів це ще не критично.

Астронавти мали повернутися на Землю цієї п'ятниці, однак відправка відкладена на тиждень - до 22 червня. ​За цей час вони протестують систему та двигуни.

Наразі NASA вивчає можливість проведення рятувальної операції, однак у астронавтів обмежений час - корабель може залишатися пристикованим до станції лише 45 днів.

Нинішній політ корабля Starliner - це перший випробувальний політ корабля Boeing до МКС з людьми. Раніше було вже два запуски. Наприкінці 2019 року він зазнав невдачі через програмні помилки, судну не вистачило палива, щоб пристикуватися до МКС та повернутися на Землю.

Повторний політ відбувся 2022 року, корабель доставив вантажі і після кількох днів на МКС благополучно повернувся на Землю.