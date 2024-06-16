Президент Фінляндії вважає, що Китай може заставити путіна припинити війну проти України [ Редагувати ]
Президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з журналістами на саміті миру у Швейцарії заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.
"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.
Крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь, зазначив президент Фінляндії.
Він зауважив, що у саміті беруть участь "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".
"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", – сказав Стубб.
Фінський лідер також звернувся до російського диктатора путіна із закликом припинити віну. Водночас Стубб відкинув "мирну ініціативу" путіна.
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