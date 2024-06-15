У неділю, 16 червня, по всій території України не діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, - йдеться у повідомленні.

Причина такого рішення - зниження споживання електроенергії у вихідний день. Однак у випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго застосовують графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.