Чи будуть відключення світла 16 червня: в "Укренерго" дали відповідь [ Редагувати ]
У неділю, 16 червня, по всій території України не діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, - йдеться у повідомленні.
Причина такого рішення - зниження споживання електроенергії у вихідний день. Однак у випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго застосовують графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.
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