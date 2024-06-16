Своїм ультиматумом до України віддати чотири області путін сказав усьому світу, що все, що він все до цього говорив - "помножене на нуль". Так президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву господаря кремля щодо "мирного врегулювання".

За словами Володимира Зеленського, такі думки висловлювали представники майже усіх країн, що були присутні на Саміті миру. Президент України назвав озвучені путіним умови "великою помилкою", яка є "корисною для України".

Це помилка, яка для нас корисна. Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну - помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд, або мали. І це для нас також успіх... Як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас тут об'єднали, ми будемо раді чути їх думки. Навіть, якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально об'єднувати зусилля для завершення війни.

Тиснути на росію, щоб вона закінчила цю війну, можна двома шляхами, сказав Зеленський.

Перший шлях - дипломатичний. Це саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Це цей шлях. Другий шлях - це міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю та державу.

Володимир Зеленський озвучив умови для переговорів з росією. За словами президента, росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Тому було обрано правильний процес - саміт миру, а потім розробка детального плану, який буде передано росії.