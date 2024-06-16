За яких умов росію запросять на другий Саміт миру: у Зеленського дали відповідь (відео) [ Редагувати ]
росія блокувала будь-які мирні ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Тому було обрано правильний процес - саміт миру, а потім розробка детального плану, який передадуть росії. Якщо росія сприйме цей план - її запросять на другий Саміт миру.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу президент України Ігор Жовква.
"Говорячи сьогодні, чому росії не було на першому саміті, відповідь очевидно зрозуміла. Саміт би не відбувся, а був би зірваний. За умови, що цей спільний план, розролений багатьма державами, які сьогдні працювали на саміті, буде хоча б сприйнятий, хоча б вислуханий російською федерацію, а далі вона буде говорити не мовою ультиматумів, а мовою конкретних дій, то можемо говорити про певні аспекти участі представників російської федерації на другому саміті миру", - розповів Ігор Жовква.
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