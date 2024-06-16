"Великий успіх". Так очільник Офісу президента України Андрій Єрмак охарактеризував підсумки Глобального саміту миру, який завершився у Швейцарії. Також він наголосив, що світові лідери, які взяли участь у саміті зазначили - вірять у Формулу миру президента Зеленського.

"Моє бачення, що це великий успіх. Така кількість країн, міжнародних організацій, більше ста.

Всі тут, у Швейцарії, два дні говорили про Україну, як припинити війну, як повернути справедливий мир на нашу землю, як повернути наших військовополонених, військових і цивільних, і особливо наших українських дітей, як забезпечити ядерну безпеку, як забезпечити продовольчу безпеку.

За результатами саміту було прийнято комюніке, до якого приєдналася велика кількість країн. Безумовно, головне, що на цьому роботу не зупиняється. Вона почнеться вже завтра.

Ми маємо чіткі плани, про них говорив президент на пресконференції, про те, що ми будемо рухатися на зустріч другому саміту. До цього ми повинні зробити велику роботу разом з нашими колегами з різних країн світу, з різних континентів, підготувати спільний план.

Для цього, я думаю, нам необхідно буде провести низку зустрічей на рівні радників з Національної безпеки, міністрів, для того, щоб дійсно цей план був спільним, він був всеосяжним. І тому, безумовно, всі члени делегації і лідери підходили і зустрічалися з нашим президентом, з нашою делегацією, всі беззастережно говорили про великий успіх, і всі говорили про те, що дійсно вони вірять в те, що саме формула президента Зеленського, ця інформація є єдиний правильний, справедливий і реальний шлях до припинення війни", - розповів Андрій Єрмак.

Очільник Офісу президента заявив, що вже почалася підготовка до другого Саміту миру.

"Будемо робити все, щоб це відбулося якнайбільше скоріше, тому вже в нас певні консультації розпочалися з країнами, в яких можливо було провести ці зустрічі, конференції і так далі.

І хочу нагадати, що це не буде така робота з нуля, тому що вже рік після Джидди працюють робочі групи, які ми створили в Україні за участю всіх послів, це теж більш сотні послів, експертів з різних країн. І тому головне зараз допрацювати це, зафіксувати, зібрати до єдиного плану, і далі цей план буде головною темою другого саміту, на який, як і сказав президент, це наша позиція, ми можемо говорити про те, щоб запросити представників росії, щоб запропонувати цей план.

Безумовно, це дуже важливо, тому що багато разів вже лунало, і всі ці безумні речі, які ми чуємо з Кремля, вони не говорять про те, що вони хочуть миру, хочуть будь-яких переговорів. Але треба рухатися, треба не звертати увагу, тому що перемагати повинен здоровий густ, міжнародне право, прагнення країн до дійсного миру, до справедливого миру.

Я вважаю, що коли переважна кількість країн буде за нами, вона буде підтримувати цей план, в агресора не буде жодних шансів щось там видавати, як це відбувалося останніми днями. І ви, я думаю, чули сьогодні багатьох лідерів, які дали чітку оцінку, яка, якщо підсумувати, є такою, що це просто неадекватні речі, навіть які не потребують коментарів", - заявив Андрій Єрмак.