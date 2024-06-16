Другий саміт миру може відбутися до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс, повідомляє The Guardian.

За його словами, метою наступного саміту буде питання того, як прокласти шлях до миру в Україні.

Касіс зауважив, що наступна зустріч пройде вже у найближчі 5 місяців, ймовірно, до президентських виборів у США в листопаді.

Однак де саме відбудеться ця зустріч - поки що не відомо.

Раніше ми писали про те, що "друзі росії" на Саміті миру запропонували свої канали для звільнення військовополонених.