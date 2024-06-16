Як теракт росіян на Каховській ГЕС вплинув на врожайність [ Редагувати ]
У неділю, 16 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, на який врожай Україна може розраховувати цьогоріч.
Південь в фазі активного збирання урожаю. Якщо дивитись в сумі - він не буде значно меншим, ніж минулого року. Такі прогнози були, але не зміниться ситуація несуттєво. Ми розраховуємо, що врожайність на території України буде в межах 75-76 т зернових-олійних. Це досить хороший показник.
Як теракт росіян на Каховьскій ГЕС минулого року вплинув на врожайність та відсутність зрошення.
Зрошення - це ключовий момент для півдня України. Багато хто з товаровиробків не послуговувся, але треба зазначити, що більшою мірою потерпіла ліва частина Херсонщини, левобережжя, яке знаходиться у тимчасовій окупації, ми не має ще доступу, щоб проаналізувати ситуацію. Але маючи такі інсейдерські звіти, бачимо, що на окупованій території врожайність зменшилась на 50-60%.
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