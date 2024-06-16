У неділю, 16 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, на який врожай Україна може розраховувати цьогоріч.

Південь в фазі активного збирання урожаю. Якщо дивитись в сумі - він не буде значно меншим, ніж минулого року. Такі прогнози були, але не зміниться ситуація несуттєво. Ми розраховуємо, що врожайність на території України буде в межах 75-76 т зернових-олійних. Це досить хороший показник.

Як теракт росіян на Каховьскій ГЕС минулого року вплинув на врожайність та відсутність зрошення.