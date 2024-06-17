Латвійський національний театр розірвав договір оренди з організаторами гастролей вистави "Записки сумасшедших" російського режисера Дмитра Кримова. Про це повідомляє Lsm.lv з посиланням на заяву керівництва театру.

Спектакль, головні ролі в якому виконали Чулпан Хаматова та Максим Суханов, збиралися показати російською мовою з титрами латиською у великій залі Латвійського національного театру в Ризі 18 та 19 вересня. Рішення театру здати в оренду сцену для цієї вистави "викликало обурення частини громадськості".

Тепер у театрі заявили, що під час укладання договору оренди з організаторами гастролей "не було належним чином оцінено символічне та моральне значення цього орендного заходу у контексті агресії росії проти України".

Сцена Національного театру не є підходящим місцем для гастрольних вистав російською мовою у той час, коли росія продовжує війну в Україні, розв'язану кривавим режимом путіна.

Латвійський національний театр встановив мораторій на гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні.

Це рішення театру жодним чином не спрямоване проти професійних артистів театру, які залишили росію після початку війни, і поважає їх вибір виїхати і засудити злочинний режим путіна.

Незабаром після початку російського збройного вторгнення в Україну Дмитро Кримов виїхав з росії до США для постановки "Вишневого саду". Пізніше режисер повідомив, що не збирається повертатися. У вересні 2022 року журнал "Театр" писав, що московським театрам надійшло розпорядження скасувати покази всіх спектаклів Кримова, який відкрито виступив проти війни в Україні.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Сейм Латвії проголосував за незалежність Латвійської православної церкви від Москви.