Парамедикиня Пташка припиняє службу в 59 бригаді [ Редагувати ]
Парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук, яка захищала "Азовсталь" у Маріуполі, оголосила про "припинення співпраці" з 59-ю окремою мотопіхотною бригадою, де вона служила.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Одна з найважливіших новин (та переваг для мене, як добровольця старого зразка) через ряд непоборних обставин та подій, я змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми, — написала Пташка.
Поліщук пообіцяла "повернутися незабаром", але наголосила, що зараз їй "потрібна тиша".
Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша, — резюмувала вона.
Парамедикиня-доброволиця Нацгвардії Катерина Поліщук, яка була учасницею оборони Маріуполя, перебувала в полон від травня 21 вересня 2022 року. Дівчина стала відома загалу після публікації відео, де співає у підвалах "Азовсталі".
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