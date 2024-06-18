Парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук, яка захищала "Азовсталь" у Маріуполі, оголосила про "припинення співпраці" з 59-ю окремою мотопіхотною бригадою, де вона служила.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Одна з найважливіших новин (та переваг для мене, як добровольця старого зразка) через ряд непоборних обставин та подій, я змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми, — написала Пташка.

Поліщук пообіцяла "повернутися незабаром", але наголосила, що зараз їй "потрібна тиша".

Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша, — резюмувала вона.

Парамедикиня-доброволиця Нацгвардії Катерина Поліщук, яка була учасницею оборони Маріуполя, перебувала в полон від травня 21 вересня 2022 року. Дівчина стала відома загалу після публікації відео, де співає у підвалах "Азовсталі".