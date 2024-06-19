Частина Сум залишилась без світла: що відомо [ Редагувати ]
Внаслідок аварійної ситуації в мережах "Укренерго" частина Сум залишилась без світла.
Про це повідомляється в Telegram-каналі АТ "Сумиобленерго".
Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над вирішенням проблеми.
Зазначається, що ситуацію вже незабаром врегулюють, після чого розподіл електроенергії продовжать за графіками погодинних відключень.
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