Тарифи на електроенергію: скільки українці платитимуть з 1 червня та чи діятиме "нічний тариф" (відео)

Тарифи на світ для населення подорожчають із 1 червня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Тариф залежатиме від рівня споживання. При витраті до 100 кВт тариф тариф планується залишити незмінним - 2,64 грн/кВт-година. Все, що вище, подорожчає на 80% - до 4,8 грн/кВт-година