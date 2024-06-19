В Івано-Франківську вдвічі подорожчав проїзд у громадському транспорті [ Редагувати ]
В Івано-Франківську подорожчав проїзду у комунальному громадському транспорті. Тепер один квиток коштує 12-15 грн. Про це повідомляє КП "Електротранс".
Шановні пасажири! Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (№740 від 14.06.2024 року), з 20 червня 2024 року (четвер) встановлюються нові тарифи на проїзд у транспорті КП "Електроавтотранс".
Новій тарифи на проїзд у Івано-Франківську:
- при оплаті готівкою у водія -15 грн за одну поїздку;
- при оплаті банківською безконтактною карткою або через Qr-код - 12 грн за одну поїздку;
- при оплаті транспортною карткою "Галка" -10 грн за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хв. з моменту першої валідації;
- при оплаті транспортною карткою "Галка" студентська - 8 грн за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хв. з моменту першої валідації;
- при оплаті квитка контролера, для пасажирів, які попередньо не оплатили свій проїзд - 300 грн за одну поїздку.
Нагадаємо, у Херсоні запровадили безкоштовний проїзд у тролейбусах.
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