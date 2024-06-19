Україна планує створити енергетичну групу в межах формули миру для забезпечення справжньої безпеки у цій сфері.

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що його команда працює над збільшенням кількості підписантів комюніке саміту миру та активною роботою груп за пунктами формули миру.

І серед перших таких груп плануємо запустити групу з енергетики - ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах і подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї, - сказав президент.

За його словами, це стосується також і захисту від російського енерготерору, адже світ у цьому питанні може допомогти. Уже на липень готуються перші кроки саме в цьому напрямку.