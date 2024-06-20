У ніч на четвер, 20 червня, росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Протиповітряна оборона збила 5 з 9 ворожих ракет та всі дрони-камікадзе.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники типу Shahed. Загалом ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район запуску – повітряний простір над Каспійським морем);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Воронезької області, РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору над Азовським морем);

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район запуску – Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Атакували об’єкти критичної інфраструктури, з основним напрямком удару на схід України, зокрема Дніпропетровщину. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона діяла у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях, зазначив командувач ПС.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Також на півдні України помічено ворожі безпілотники типу "Шахед".