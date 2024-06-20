Повітряна атака рф 20 червня: скільки цілей знищила українська ППО [ Редагувати ]
У ніч на четвер, 20 червня, росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Протиповітряна оборона збила 5 з 9 ворожих ракет та всі дрони-камікадзе.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники типу Shahed. Загалом ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район запуску – повітряний простір над Каспійським морем);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Воронезької області, РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору над Азовським морем);
- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район запуску – Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Атакували об’єкти критичної інфраструктури, з основним напрямком удару на схід України, зокрема Дніпропетровщину. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В результаті бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Протиповітряна оборона діяла у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях, зазначив командувач ПС.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Також на півдні України помічено ворожі безпілотники типу "Шахед".
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