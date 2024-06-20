З 16 липня деякі військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки поштою. Проте не всі з них знають, як правильно діяти у подібних ситуаціях.

Адвокатка Катерина Аніщенко надала детальну інструкцію, як діяти за подібних обставин.

Що робити чоловіку, який отримав повістку поштою

Військовозобов’язаний українець, який отримав повістку поштою, має три варіанти:

підписати повістку та зʼявитися з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовж двох тижнів (14 днів);

підписати повістку та відправити її назад;

не підписувати повістку.

"Варто зазначити, що у двох останніх сценаріях отримувач вважатиметься ухилянтом від мобілізації та буде покараний, згідно з чинним законодавством України", – завила Катерина Аніщенко.

Коли громадянин може відмовитись від повістки поштою

Юристка пояснила, що відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках:

якщо повістка неправильно оформлена (вона не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

якщо повістка прийшла не як рекомендований лист (наприклад її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії).

Аніщенко підкреслила, що від отримання неправильно оформленої повістки військовозобовʼязаний має право відмовитись на пошті та в присутності (але обов’язково з підписом) працівника пошти скласти акт на повернення із вказанням причини.