На Запоріжжі заборонено купатися у місцевих водоймах. Утім, люди не завжди дослухаються. 6-річна дівчинка без дозволу мами пішла до води та ледь не втопилася. Урятувала дитину співробітниця ДСНС, яка випадково опинилася поруч. Подробиці - у сюжеті.

Для сестер Аміни та Олександри рятувальники влаштували персональний урок безпеки. Розповідали про вибухівку та міни, дії під час пожежі та інших екстрених ситуацій. Разом із мамою дівчатка завітали до надзвичайників - подякувати рятувальниці Юлії. З тиждень тому вона врятувала життя шестирічній Олександрі. Дівчинка мало не потонула у басейні.

Юлія Оголіхіна, фахівчиня відділення персоналу 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Побачила у воді дитину, яка, на перший погляд, пірнає, потім я зрозуміла, що вона тоне, стрибнула до басейну, схопила її під руки, витягнула. Дитина вже наковталась води, я її поклала на руку, вона не дихала вже, почала надавати домедичну допомогу

Коли дівчинка оговталась, Юлія відвела її до мами.

Анастасія, мама Аміни та Олександри:

Пішла зі своєю дорослою і з маленькою купити їсти, оплачувала, розвернулась, а молодшої вже немає біля мене. Вирішила піти біля басейну, і вже побачила Юлю, яка її несла на руках, і зрозуміла, що щось не те трапилось.

Мама дівчаток розповідає: завжди нагадує донькам про обережність. Втім, сестри непосидючі та допитливі.

Анастасія, мама Аміни та Олександри:

Олександра мені пояснила, що вона не повірила мені, що там глибоко, і вирішила перевірити, наскільки там. Я раніше думала: 2 хвилини нічого такого не змінять, змінять особливо, коли не 1 дитина, а двоє, коли ти на 1 відволікся, а повернувся - другої вже немає.

Юлія хоч і працює у ДСНС, не виїжджає на надзвичайні ситуації. Тож людину рятувала вперше.

Юлія Оголіхіна, фахівчиня відділення персоналу 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку, тому що я мама, і мені це дуже важливо.

Правила безпечного відпочинку через війну змінилися. На Запоріжжі цьогоріч заборонено купатися та відпочивати на місцевих водоймах.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Через аварію на Каховській ГЕС оголилися береги Дніпра, і існує реальна загроза виявлення зброї часів 2-ї світової, є дуже багато прильотів, які також трапляються над водною акваторією, і це може призвести до травмування.

До того ж біля водойм немає укриттів, а дно річки ніхто не перевіряв. Рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку.