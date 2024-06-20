У Чернівцях запрацював простір для ветеранів та їхніх сімей. Це спеціалізований хаб, де відвідувачі можуть отримати психологічну допомогу та юридичний супровід. Чого найбільше потребують ветерани нинішньої війни - знає Ольга Лучек.

З самого ранку до центру підтримки ветеранів поспішає Дмитро. Чоловік - пройшов крізь пекло Бахмутського напрямку. Після поранення довго лікувався. Реабілітація триває донині, бо адаптуватися до мирного цивільного життя виявилося непросто.

Дмитро, ветеран російсько-української війни:

У нас в місті не було таких центрів, щоби військові могли отримати допомогу психологічну, юридичну, навіть просто прийти й поспілкуватися з людьми.

Дмитро зізнається: тривалий час його мучили тривога й безсоння. Нині, впоравшись зі своїм посттравматичним стресовим розладом, ветеран радить усім ексвійськовикам звертатися по психологічну допомогу.

Дмитро, ветеран російсько-української війни:

Навіть для тих, хто думає та в мене там нічого нема, все нормально, я здоровий. ПТСР - цей синдром він є у кожного, стрес відкладений у часі. І потім, коли людина опиняється в якомусь такому безпечному місці, відчуває, що можна розслабитись в цей момент якраз починає проявлятися ПТСР, від апатії, депресії, навіть може бути агресія.

У хабі працюють кейс-менеджер, психолог та юрист. Тут приймають не лише фронтовиків, а й членів їхніх сімей, родичів загиблих та безвісти зниклих.

Наталія Фрунзе, директор департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради:

Коли ми спілкуємося з ними, вони кажуть, що нам не вистачає єдиного місця, де б ми прийшли й отримали єдиний комплекс послуг або хоча б нас перенаправили, щоби спеціаліст сказав, той самий кейс-менеджер, що для того, щоб я отримала ту чи іншу допомогу, я маю звернутися туди й туди.

Працівники центру влаштовують тренінги та семінари для колишніх військовиків, проводять зустрічі для обміну досвідом, навчають розслаблятися. Ось саме хвилина медитації.

Більше як десять ветеранів звернулися до центру за півтора тижня його роботи.

Наталія Фрунзе, директор департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради:

Почали відправляти членів родин загиблих на ретрити, зараз вони відпочивають у Берегометі. Туди приїжджає і психолог, і з інших міжнародних організацій, це їм дуже потрібно, Так само у нас зараз відпочивають 20 діток з родин загиблих в Угорщині.

Приміщення простору є комунальним, тут зробили ремонт та закупили необхідні меблі й техніку. Чернівці стали пілотним проєктом від Програми розвитку ООН і завдяки цьому змогли відкрити центр підтримки ветеранів. Витратили 50 тисяч євро. Оскільки більшість відвідувачів - люди з інвалідністю, хаб зробили максимально зручним. Тут є підіймач та пристосована вбиральня.

Тетяна Ткачук, керівниця центру підтримки ветеранів:

Є допоміжний тримач, яким можна скористатися, маємо в разі чого якоїсь нестандартної ситуації особа з інвалідністю може нажати на кнопку, яка дасть сигнал і адміністратор прийде допомогти.

Сергій з Вікторією ходять у заклад разом. Нині чоловік на лікуванні, незабаром знову повернеться на фронт. Тож не втрачають нагоди перезавантажитись.

Сергій та Вікторія, відвідувачі центру ветеранів:

- Головне, щоб вдома розуміли, підтримували й чекали. - Я намагаюся все, що в моїх силах зробити, аби максимально підтримати.

Центр підтримки ветеранів працює в будні, його можна відвідати без попередньої реєстрації. Надалі кількість таких хабів у Чернівцях планують збільшити.