У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту! Сталося це учора ввечері. Рух транспорту повністю перекрили. У деяких напрямках утворилися великі затори. Чому шляхопровід обвалився та чи ремонтуватимуть його? Михайло Манилюк дізнавався.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Бетонні уламки Повітрофлотського шляхопроводу впали на колію швидкісного трамвая та автомобільну дорогу напередодні ввечері. Рух транспорту зупинився. Чому міст обвалився - наразі невідомо. Експерти "КиївАвтодору" проводять обстеження, щоби зробити висновки.

Олександр Федоренко, генеральний директор комунальної корпорації "КиївАвтодор":

Висновки будуть згодом. Жодних ознак того, що на даній пішохідній частині, на консолі безпосередньо були якісь провали, просадки чи сколи бетону, не було.. Можливо, це стало причиною того, що якийсь негабарит їхав, можливо, якісь вібраційні процеси.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Потерпілих унаслідок обвалу немає. На момент падіння конструкцій під мостом нікого не було. Рух Повітрофлотським шляхопроводом відновлено, швидкісний трамвай теж курсує.

Анна Мінюкова, інженер з мостобудівництва:

Сьогодні вже повністю усунені руйнування. Відновлена також пішохідна зона для пішоходів.

Олександр Федоренко, генеральний директор комунальної корпорації "КиївАвтодор":

Ми трішки звузили тротуар. Після того, як буде встановлено все-таки причини, ми приступимо оперативно до відновлення консольної частини. В рамках експлуатації, я думаю, щоб це буде оперативно, швидко завдяки нашим комунальним підприємствам.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Повітрофлотський шляхопровід збудовано наприкінці 50-х років минулого століття. Востаннє міст обстежували чотири роки тому, елементи його конструкції мали тоді різний, але не аварійний стан. Чи ремонтуватимуть шляхопровід цьогоріч - фахівці визначать після проведення експертизи.

Анна Мінюкова, інженер з мостобудівництва:

Буде замовлене обстеження. Будуть залучені фахівці наукових установ, і вони вже можуть дати остаточний висновок, що саме трапилося. Даний шляхопровід був обстежений у 2022 році.

Михайло Манилюк, кореспондент: