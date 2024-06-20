У четвер, 20 червня, помер канадський актор Дональд Сазерленд. Йому було 88 років. Про це повідомили BBC.

Про смерть актора повідомив його син Кіфер. З важким серцем я кажу вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що це один із найважливіших акторів в історії кіно. "Ніколи його не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і ніхто ніколи не може просити більше, ніж це. Добре прожите життя", - сказав син актора.

Попри численні ролі, канадський актор ніколи не номінувався на "Оскар", але отримав почесну премію "Оскар" у 2017 році.

Дональд Сазерленд помер за кілька місяців до того, як було заплановано вихід його мемуарів "Вигадано, але все ще вірно", книги про його особисту подорож як актора.

У Сазерленда - четверо синів і донька.

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