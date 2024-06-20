Помер відомий голлівудський актор Дональд Сазерленд [ Редагувати ]
У четвер, 20 червня, помер канадський актор Дональд Сазерленд. Йому було 88 років. Про це повідомили BBC.
Про смерть актора повідомив його син Кіфер.
З важким серцем я кажу вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що це один із найважливіших акторів в історії кіно.
"Ніколи його не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і ніхто ніколи не може просити більше, ніж це. Добре прожите життя", - сказав син актора.
Попри численні ролі, канадський актор ніколи не номінувався на "Оскар", але отримав почесну премію "Оскар" у 2017 році.
Дональд Сазерленд помер за кілька місяців до того, як було заплановано вихід його мемуарів "Вигадано, але все ще вірно", книги про його особисту подорож як актора.
У Сазерленда - четверо синів і донька.
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зламала руку.
по темі
Канада відправить Україні понад 2 тисячі ракетних двигунів CRV7
У вівторок, 11 червня, стало відомо про те, що на фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева
У Запоріжжі було здійснено стрілянину з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка
У неділю, 9 червня, рятувальники виявили тіло британського ведучого Майкла Мослі, який зник 5 червня під час відпустки на грецькому острові Сімі
В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської, яку напередодні збило хвилею у море
Заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький, який став героєм низки журналістських розслідувань, заявив, що на нього, таким чином, тиснуть фігуранти кримінальних справ, намагаючись дискредитувати