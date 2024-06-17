Світлана Лобода зламала руку. Інцидент стався під час зйомок кліпу. Співачка разом з іншими дівчатами бігли на стадіоні в платтях і були на підборах, вони штовхали одна одну і, не втримавшись на ногах, артистка впала, внаслідок чого травмувалася.

Попри перелом Лобода виступила на першому концерті свого європейського тура "XXLo", який пройшов у Празі.

Вона наголосила, що почувається добре і тому не хотіла переносити виступи.

Раніше ми писали про те, що Світлану Лободу не будуть включати до списку небажаних осіб Литви.