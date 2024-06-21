У Бучі чоловік сів у автомобіль до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Про це повідомила поліція Київської області.

Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.

Правоохоронці встановили, що до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон "з сусідньою державою" - Білорусією.

Водій встиг залишити салон авто, а невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних пошкоджень ушкоджень не зазнав.

Про особу загиблого або мотиви його вчинку не повідомляється.

Нагадаємо, 9 червня у Києві чоловік жбурнув кинув гранату в багатоповерхівку, де мешкав його брат.