У Бучі чоловік сів у чуже авто, вимагав відвезти до кордону та підірвав гранату (фото, відео) [ Редагувати ]
У Бучі чоловік сів у автомобіль до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Про це повідомила поліція Київської області.
Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.
Правоохоронці встановили, що до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон "з сусідньою державою" - Білорусією.
Водій встиг залишити салон авто, а невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних пошкоджень ушкоджень не зазнав.
Про особу загиблого або мотиви його вчинку не повідомляється.
Нагадаємо, 9 червня у Києві чоловік жбурнув кинув гранату в багатоповерхівку, де мешкав його брат.
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