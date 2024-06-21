Україна запроваджує обмеження на в'їзд громадян Ізраїлю, зокрема прочан, у відповідь на дії Ізраїлю. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

З 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів.

Україна та Ізраїль мають тісні зв'язки з моменту створення безвізової політики у 2010 році. Однак останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців та відмова у в'їзді багатьом українцям, напружили ці стосунки. Остання вимога ефективно завершує безвізовий режим.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. У Києві розглядають специфіку цих електронних віз. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників-хасидів, які щорічно відвідують Умань для святкування юдейського Нового року Рош ха-Шана.

Україна залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем для обговорення та перемовин цих змін у політику подорожей на користь обох країн, наголошує посол.