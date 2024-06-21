Російські війська сьогодні вранці, 21 червня, обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.

Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон, - написав очільник області.

Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.

Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.