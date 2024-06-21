Окупанти обстріляли Вовчанську громаду і вбили співробітницю "Укрпошти", поранено водія [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вранці, 21 червня, обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.
Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон, - написав очільник області.
Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.
Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.
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