Дуда назвав проблемою рішення США передавати Україні ракети до Patriot поза чергою [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння щодо рішення США надати пріоритет постачанню зенітних ракет Patriot Україні, відсуваючи замовлення інших країн.
Про це він сказав в інтерв’ю Radio Zet.
Завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли ми модернізуємо і посилюємо нашу безпеку. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, американські пускові установки та британські системи, які вже є в Польщі, — зазначив Дуда.
Він підкреслив, що ця ситуація виявляє проблеми західного виробництва зброї.
Роками вільний світ звик до життя без загроз, і військове виробництво було скорочене. Зараз, коли є попит на боєприпаси, склади порожні. Це велика проблема сьогодні. Потрібно повертатися до нормального виробництва, відновлювати ланцюги постачання, враховувати зміни у світі, — сказав польський президент.
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