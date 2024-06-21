Президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння щодо рішення США надати пріоритет постачанню зенітних ракет Patriot Україні, відсуваючи замовлення інших країн.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Zet.

Завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли ми модернізуємо і посилюємо нашу безпеку. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, американські пускові установки та британські системи, які вже є в Польщі, — зазначив Дуда.

Він підкреслив, що ця ситуація виявляє проблеми західного виробництва зброї.