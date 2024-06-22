У Кривому Розі знайшли мертвою зниклу 10-річну дівчинку, яку шукали дві доби [ Редагувати ]
У Кривому Розі виявили мертвою зниклу 10-річну Дарину Шевченко, яку шукали протягом двох діб.
Про це Суспільному повідомили власні джерела у правоохоронних органах, зазначивши, що тіло дитини знайшли закопаним у Довгинцівському районі міста.
Раніше на Facebook-сторінці Криворізького районного управління поліції повідомлялося, що 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому, і станом на ранок 22 червня її місцеперебування було невідоме.
21 червня у пошукових роботах взяла участь спеціалізована кінологічна група з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс." У пошуках брали участь сім кінологів та чотири собаки.
Як повідомляє Telegram-канал Свої. Кривий Ріг, тіло дівчинки залили у бетон.
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