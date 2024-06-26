Американський музикант Сет Бінзер, відомий під псевдонімом Шифті Шеллшок, помер у віці 49 років. Про це повідомив блогер Перес Хілтон. На сайті медичних експертів Лос-Анджелеса повідомляється, що він помер 24 червня.

Його тіло знайшли у нього вдома. Про причини смерті не повідомляється. Відомо, що Сет Бінзер боровся з наркозалежністю. Він знімався у реаліті-шоу "Рехаб для знаменитості" (Celebrity Rehab) та "Будинок тверезості".

Сет Бінзер - фронтмен і один з засновників реп-рок гурту Crazy Town. Він заснував колектив разом з Бретом Мазуром у Каліфорнії у 1999 році.

У 2002 році гурт розпався, але оголосив про возз'єднання у 2007-му, після чого гастролював, даючи невеликі концерти.

Crazy Town здобула широку популярність після виходу пісні "Butterfly" у 2001 році. Бінзер - один з композиторів та авторів слів пісні.

У композиції використаний фрагмент пісні Red Hot Chili Peppers 1989 року "Pretty Little Ditty". Після виходу пісня очолила американський хіт-парад Billboard Hot 100, а також чарти у деяких інших країнах, зокрема в Австрії, Данії та Норвегії.