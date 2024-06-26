"Народний супутник" ICEYE, куплений на пожертви українців фондом Сергія Притули, за майже два роки використання зробив 4173 знімки ворожих об’єктів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної росії.

За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR), українські військові загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 - аеродроми;

238 - позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 - нафтобази та склади пального;

147 - склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 - військово-морські бази.

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Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка та центри мобілізаційного розгортання. Це дозволяє відстежувати динаміку рухів росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

"Народний супутник" дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом.

Величезна перевага космічного апарата ICEYE - у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога, стверджують у ГУР.

18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 млн грн, зібраних українцями на купівлю трьох "Байрактарів", придбав супутник ICEYE.