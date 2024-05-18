США готуються розмістити у космосі системи для атак на супутники - NYT [ Редагувати ]
Міністерство оборони США планує розмістити у космосі нове покоління наземних та космічних технологій, які дозволять захистити американську супутникову мережу від атак та, за необхідності, вивести з ладу супутники інших країн. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на представників Пентагону.
Подробиці дій Пентагону залишаються суворо засекреченими. Але представники міністерства оборони дедалі частіше визнають, що ця ініціатива відбиває серйозне зрушення у військових операціях, оскільки космос дедалі більше стає полем протистояння.
Представники Пентагону відмовилися обговорювати будь-які деталі, за винятком того, що до 2026 року планується мати "істотні орбітальні можливості, які дозволять нам конкурувати в операціях повного спектру".
У публікації наводяться слова помічника міністра оборони з космічної політики Джона Пламба, який заявив, що мілітаризація космосу неминуча. Інші представники відомства не лише вважають космос потенційною зоною бойових дій, а й зазначають, що розміщення космічних озброєнь там йде недосить швидко.
Нагадаємо, що на початку лютого 2022 року росія запустила в космос апарат, який несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння. Апарат під назвою "Космос-2553" запустили 5 лютого - за три тижні до повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Власне, ядерного заряду "Космос-2553" не несе, але на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь. Якщо її буде розгорнуто, Москва зможе знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті у тій частині космосу, де домінують апарати уряду США та компанії SpaceX.
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