Лідери країн ЄС, які представляють найбільші партії у Європарламенті, погодили кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на новий термін на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляють німецькі Frankfurter Allgemeine Zeitung та dpa, а також Politico, посилаючись на джерела у владних структурах Євросоюзу.

Європейську дипломатію очолить прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. На посаді Верховного представника ЄС з закордонних справ та безпекової політики Каллас змінить Жозепа Борреля, який обіймає її з грудня 2019 року.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта змінить Шарля Мішеля на посаді голови Європейської ради.

В обговоренні кандидатів на посади у керівництві ЄС брали участь глави урядів Греції, Польщі, Іспанії та Нідерландів, а також президент Франції та канцлер Німеччини.

27 червня кандидатури фон дер Ляєн, Каллас та Кошти будуть представлені всім главам країн-членів ЄС, які зберуться на саміт у Брюсселі.

Для затвердження кандидатур необхідно зібрати щонайменше 20 голосів від лідерів країн. Крім цього, кандидатуру Урсули фон дер Ляєн має схвалити Європейський парламент 15 липня.

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Кая Каллас була серед лідерів п'яти країн ЄС, які у січні 2024 року закликали інші країни Євросоюзу активізувати зусилля щодо озброєння України та фінансування ініціатив, які сприятимуть якнайшвидшому постачанню боєприпасів. МВС рф оголосило Каллас у розшук на російській території, а МЗС рф заборонило їй в'їзд до країни.

У серпні 2023 року естонські журналісти з'ясували, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каї Каллас Арво Халліку, продовжила бізнес у росії після початку війни в Україні. Каллас вибачилася, але відмовилася йти у відставку.

Нагадаємо, колишнього президента Швейцарії Алена Берсе обрали новим генеральним секретарем Ради Європи.