"Ми досягли головної мети": у Раді зробили заяву про темпи мобілізації після прийняття нового закону [ Редагувати ]
Верховна Рада та Міністерство оборони досягли головної мети, яку закладали в закон про мобілізацію. На сьогодні понад 2 млн українців оновили свої військово-облікові персональні дані.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу.
З моменту набрання чинності закону темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міноборони, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб очікували від цього закону.
За його словами, досягнута головна мета, яку закладали в закон про мобілізацію.
Провести аудит всіх військовозобов'язаних громадян України, з'ясувати де хто перебуває, хто придатний хто ні, хто має право на відстрочку, хто заброньований і хто може бути мобілізований. Міноборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних, динаміка достатньо позитивна.
За останніми даними, оновили свої військово-облікові персональні дані 2 370 000 громадян України.
Переважна більшість через додаток Резерв+, на другому місці ЦНАПи, на третьому ТЦК. Динаміка гарна, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснює ТЦК. Я думаю, що загалом закон виконав ту місію, заРади якого ми його ухвалювали.
Він заявив, що наразі не погоджується, що збільшуються черги в ТЦК, тому що динаміка свідчить про те, що переважна більшість громадян користується додатком Резерв+.
Користуючись нагодою хочу звернутися до всіх, не вірити в ті байки, що оновлення інформації через Резерв+ має якусь відмінність в оновлені інформації через ТЦК чи ЦНАП. Особисто зіштовхнувся з ситуацією, коли громадянин розказував мені, що через Резерв+ не потрібно оновлюватися, тому що ця інформація потім ніяким чином не буде змінена і оновити її буде неможливо - це все засоби дезінформації. Я не бачу жодних проблем з оновленням даних через Резерв+. Всі можуть дуже оперативно цією можливістю скористатися.
Він додав, що динаміка, яка спостерігається в оновлені персональних даних достатньо позитивна.
Минув місяць і 8 днів з моменту набрання чинності цього закону. Я думаю, що при знятті страхів перед додатком Резерв+ динаміка може бути значно кращою. Пропускна здатність цієї системи дозволяє значно більше опрацьовувати одномоментно інформації, тому зараз говорити про необхідність продовження 60-денного строку для оновлення даних немає. Є ще 20 з лишнім днів, щоб всі охочі це зробили.
Раніше ми писали про те, з якими хворобами не мобілізують в Україні.
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