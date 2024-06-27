Річниця чергового акту ракетного терору росіян. Рік тому внаслідок прильоту російського "Іскандера-К" по кафе "Ріа" в середмісті Краматорська, загинуло тринадцятеро людей. Серед них - четверо дітей. 65 людей зазнали поранень.

Як ці події згадують очевидці? І як пояснити таку жагу росіян до вбивств і ракетних ударів по цивільних? Ігор Левенок розкаже про хронологію подій.

Річниця кривавого терористичного удару по піцерії в Краматорську. Встановлені виконавці. Російський агент-коригувальник отримав найвищу міру покарання.

Минув рік, які іще деталі воєнного злочину окупантів спливли на поверхню? Свідчення очевидців, яким вдалося вижити.

Навантаження по закладу було десь тридцять відсотків, тобто декілька столиків на вулиці й декілька столиків по середині цієї частини, там є в мене відео, і там добре все можна побачити…

Рашистський психоз і божевілля після вбивства дітей.

Ну, это песня просто, просто песня…

Чи виліковний діагноз московитів? Що кажуть фахівці, з дослідження психічних розладів?

Ось та частина, яка населена етнічними росіянами, тобто руськими, от із цими треба буде працювати не одне десятиріччя і працювати системно…

Двадцять сьомого червня дві тисячі двадцять третього о дев'ятнадцятій двадцять дев'ять Краматорськ здригнувся від потужного вибуху. Російська ракета "Іскандер-К" прилетіла у центр міста і влучила у кафе "RIA".

Слідством встановлено, удар здійснили військові російської 47-ї ракетної бригади. Внаслідок влучання у кафе на місці загинули 12 людей, 65 отримали поранення. За кілька днів у лікарні померла письменниця і громадська діячка Вікторія Амеліна. Кількість загиблих зросла до 13. Лише двоє загиблих мали стосунок до війська, всі інші - цивільні, більшість із них були працівниками закладу.

Протягом доби трагедію в Краматорську майже всі російські ЗМІ просто ігнорували. Та згодом московити незграбно "зліпили" фейк. Буцімто місце, в яке влучили - військова база.

В результате високоточного удара по пункту временной дислокации 56-й мотопехотной бригади, уничтожени учавствующие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров ВСУ, а также до двадцати иностранних наемников и военних советников…

Ці кадри одразу після вибуху зафільмувала журналістка телеканалу "Фрідом" Олена Грамова. Вона зі своєю знімальною групою теж перебувала в кафе.

Олена Грамова, кореспондентка телеканалу FREEДОМ:

Ми сиділи посередині, бо заклад з трьох частин складався. Сам ресторан всередині, там літня площадка як завжди, і ми от якось буди посередині. Потім ми підрахували, десь потрапила ракета, і ми знаходилися десь приблизно дванадцять-п'ятнадцять метрів…

Знімальній групі дивом вдалося вижити. Олена каже в момент вибуху заклад був заповнений клієнтами лише на третину.

Олена Грамова, кореспондентка телеканалу FREEДОМ:

Я перебувала там постійно, поки там не перекрили територію і почали розбирати там завали, бо ми знали, що персонал там знаходиться під цією плитою, яку дуже довго підіймали. І ми там знаходилися, і я не бачила там такої кількості людей. В перші хвилини прибігло дуже багато військових. Ну, ще зрозуміло, коли таке стається, що перш за все роблять наші військові, вони одразу надають допомогу цивільним людям, які постраждали. Так дійсно, можна казати, що в перші п'ять хвилин там з'явилося багато військових і військових медиків, які просто допомагали постраждалим. Але я скажу, от я пригадую, я може побачила десь п'ять військових за час поки ми там сиділи й відпочивали.

Відео на місці трагедії знімала купа людей. Росіяни в деталях бачили наслідки свого злочину. Та навіть після оприлюднення імен загиблих, серед яких було четверо дітей, хворі рашистські голови продовжували цим смакувати й зловтішатися.

Удар по Краматорску ну это просто шик. Я снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, и кто его осуществил. Ну, это песня просто, просто песня…

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, профайлер:

Чому ця моральна катастрофа на росії відбувається? Тому що росіяни не мають взагалі будь-якої впевненості в собі й у своєму житті, і в них дуже-дуже низька самооцінка. Чому відбуваються такі радощі, коли гинуть прості українці? Тому що це дає їм змогу підняти свою оту нікчемну самооцінку.

Фахівці кажуть путінська пропаганда завдала серйозних розладів психічному здоров'ю росіян. Та рано чи пізно авторитарний режим упаде. І тоді росіян доведеться лікувати.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, профайлер:

Це буде велика, дуже велика цивілізаційна програма, яка буде осягати увесь народ росії, і тоді щось зміниться. Насправді ми маємо дуже невеличкий досвід у людства, коли мешканці Німеччини усе-таки змінили свої погляди, і зараз вони визнають, що гітлеризм і Третій Рейх - це була дуже велика помилка на світовому рівні.

Мешканець Краматорська Володимир Синельник, якого звинувачували в наведенні ракетного удару по кафе "RIA PIZZA", засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.